Вена, , 09:10 — REGNUM Очередное нападение на прохожего произошло в столице Австрии, на этот раз с благополучным исходом: человек столкнул в реку прохожего без видимых причин, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел во второй половине дня 10 сентября на Дунае возле моста Зальцторбрюке. Очевидцы быстро вытащили из воды пострадавшего, а злоумышленник был арестован на месте и доставлен в полицейский участок. После допроса его направили в медицинское учреждение.

Этот случай очень напоминает два других, произошедших в последние месяцы в Европе. В мае мигрант из Ирака столкнул человека под поезд в венском метро, мужчина получил тяжелые травмы. В июле мигрант из Эритреи столкнул под поезд женщину с ребенком во Франкфурте-на-Майне, мальчик погиб. В обоих случаях злоумышленников признали психически больными и не несущими ответственности за свои действия.

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