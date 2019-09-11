Тайшет, Иркутская область, , 09:03 — REGNUM В Иркутской области нашли двоих мужчин, которые во время мощнейшего наводнения проникли в салон незапертого автомобиля и похитили вещи на сумму более 20 тысяч рублей. Подробности уголовного дела, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину») сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, 1 июля 2019 года двое мужчин (жители населённых пунктов Троицк и Заречное Тайшетского района) обнаружили на дороге около моста через реку Лиственничная незапертый автомобиль и тайно похитили из него надувную лодку, весла, сиденья, ножной надувной насос, аккумуляторную батарею, металлический ящик с инструментами, автомагнитолу на общую сумму более 23 тыс. рублей. В прокуратуре подчёркивают, что указанное транспортное средство было оставлено местным жителем 27 июня 2019 года в связи со стремительным подъемом воды в реке и необходимостью спасаться вплавь на сухой участок дороги.

Известно, что данное уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. Не обошлось без жертв. Известно как минимум о 25 погибших во время потопа.