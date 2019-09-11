Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM В Екатеринбурге организовано проведение доследственной проверки по факту экстренной посадки Airbus A330, отправлявшегося ночью 11 августа из аэропорта «Кольцово» в китайский город Санья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

На данный момент следователи устанавливают причины произошедшего, а также запрошены технические документы, выясняется, какие меры были приняты по устранению технических неисправностей, опрашиваются сотрудники аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на вылетевшем ночью самолёте из Екатеринбурга в Санью в 00:55 сработал сигнал о технической неисправности. Было принято решение вернуться в «Кольцово». Несколько часов авиаборт кружил в воздухе, вырабатывая топливо, и в 03:25 приземлился. Во время экстренной посадки никто не пострадал.

Напомним, что на данный момент пассажиры готовятся к вылету в Китай на запасном авиасудне.

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