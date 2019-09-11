Иркутск, , 09:00 — REGNUM Цех деревообработки загорелся в Осинском районе Иркутской области. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба МЧС России.

Пламя распространилось на площади 900 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. На месте работают 15 человек, привлечено 4 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Иркутской области объявили о тушении всех лесных пожаров в регионе. Так, последний пожар, локализованный 10 сентября, был потушен в Бодайбинском районе.

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