Канберра, , 09:35 — REGNUM Рабочий был вынужден прыгнуть в океан, спасаясь от пожара, вспыхнувшего 11 сентября на причале на полуострове Эйр в Южной Австралии. Об этом сообщает Australian Associated Press со ссылкой на информацию пожарной службы Австралии.

Около 12:45 по местному времени пожарные расчеты города Уайалла получили вызов к причалу на побережье, 75 метров из 150-метровой конструкции которого, с пластиковым покрытием, были охвачены пламенем.

Представитель пожарной службы сообщил, что причиной возникновения пожара стали искры от режущего оборудования, попавшие на горючий материал.

Во время ЧП на причале находились несколько рабочих, один из которых, спасаясь от огня, прыгнул в воду. Ему оказывается медицинская помощь.

Четырем пожарным расчетам потребовалось около 30 минут, чтобы взять огонь под контроль. Предстоит оценить ущерб, нанесенный пожаром.