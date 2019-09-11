Мапуту, , 09:03 — REGNUM Двое граждан Малави были задержаны в северной провинции Мозамбика после того, как у них было обнаружено 12 человеческих костей. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявления полиции.

Они были арестованы на прошлой неделе, однако полиция сделала соответствующее заявление только в понедельник, 9 сентября.

Представитель полиции провинции Ньяса Алвес Мате рассказал, что подозреваемые эксгумировали кости, а затем планировали продать их.

«Полицейские, патрулирующие административный центр округа Куамба провели обыск, а затем задержали двоих мужчин в возрасте 40 и 46 лет соответственно. Они оба являлись гражданами Малави. Они эксгумировали кости в соседнем Малави и искали покупателя в Мозамбике, который также был опознан. К сожалению, покупатель все еще на свободе», — рассказал Мате.

Человеческие кости, особенно кости людей с альбинизмом, используются для колдовства на юге Африки, включая Мозамбик. По местным поверьям, кости альбиноса сделаны из золотой пыли, поэтому они используются в качестве ингредиента для создания снадобий, приносящих удачу.