Тайшет, Иркутская область, , 09:04 — REGNUM Двух мужчин в Тайшетском районе Иркутской области обвинили в мародерстве, сообщает 11 сентября региональная прокуратура на своем сайте.

По мнению следствия, подозреваемые в июне этого года около моста через реку Лиственничная обнаружили незапертый автомобиль, который владелец в спешке покинул, спасаясь от быстрого подъема воды.

«Злоумышленники беспрепятственно проникли в салон автомобиля и тайно похитили надувную лодку, весла, сиденья, ножной надувной насос, аккумуляторную батарею, металлический ящик с инструментами, автомагнитолу на общую сумму более 23 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Украденные вещи похитители спрятали в кустах, опасаясь обнаружения, но лодку один из них решил хранить у себя. Несмотря на предосторожности подозреваемых, полиция раскрыла преступление.

Стоит отметить, что за время паводка, который произошел в Иркутской области, было возбуждено 6 уголовных дел, связанных с хищением на подтопленных территориях.