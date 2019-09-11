Эр-Рияд, , 09:02 — REGNUM Представители арабской коалиции, осуществляющей под руководством Саудовской Аравии вторжение в Йемен, заявили об уничтожении хуситского беспилотника, об этом 11 сентября сообщает Al Arabia.

В опубликованном заявлении утверждается, что целью дрона были жилые районы в городе Наджран, расположенном на юго-западе Саудовской Аравии.

Подробности инцидента не сообщаются, повстанцы-хуситы также пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, хуситы регулярно направляют беспилотные аппараты на военные и инфраструктурные объекты в Саудовской Аравии, таким образом они оказывают сопротивление королевству, осуществляющему военную операцию в Йемене.

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