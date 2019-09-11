Омск, , 08:56 — REGNUM В Омской области Ространснадзор по требованию прокуратуры проверил деятельность перевозчика, не исполнившего обязанность по перевозке 330 детей в лагерь. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в областной прокуратуре.

Информация об инциденте поступила в прокуратуру из полиции. Перевозчик — ООО «Авто Трафик» — должен был выполнить заказ и перевезти 330 детей из Омска в деревню Крутые Луки Калачинского района, где находится детский лагерь. Однако дети и их сопровождающие на протяжении длительного времени не могли добраться до пункта назначения и находились на открытой местности.

Прокурорская проверка показала, что в 2019 году организация неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами. Результаты внеплановой проверки Ространснадзора также оказались неутешительными.

В адрес директора ООО было внесено соответствующее предписание. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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