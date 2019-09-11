Пекин, , 08:55 — REGNUM Активист из Тайваня, пропавший в августе после въезда в Гонконг, задержан властями Китая по подозрению «в действиях, угрожающих национальной безопасности», и в отношении него в настоящее время ведется расследование. Об этом 11 сентября заявил на пресс-конференции в Пекине официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Ранее, 18 августа, Ли Мэнцзюй из тайваньского уезда Пиндун прилетел в протестующий Гонконг, а позднее поехал в находящийся по соседству город Шэньчжэнь и с тех пор перестал выходить на связь.

Также, по некоторым данным, стало известно, что поддерживающий протесты в Гонконге активист делал фото военной техники китайской армии в приграничном районе.

Позднее власти Тайваня запросили у Пекина информацию о том, где находится в настоящее пропавший активист, однако не получили на это ответа.

Как передавало ИА REGNUM, протестные акции в Гонконге продолжаются более 3 месяцев, и их причиной стала попытка местных властей принять закон об экстрадиции на материковый Китай правонарушителей законодательства КНР. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам позже согласилась на требование протестующих о непринятии местной властью данного законопроекта, однако многие оппозиционные демонстранты готовы и дальше продолжать свои акции.