Ирпень, , 08:53 — REGNUM Возле города Ирпень Киевской области полицейские задержали мужчину, который оказал вооружённое сопротивление, сообщил 11 сентября ресурс «Информатор».

Полиция приехала на задержание мужчины, которого подозревают в нанесении ранения человеку. Подозреваемый забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты, которые, к счастью, не сработали.

В ходе обыска, в помещении обнаружили ещё две гранаты, огнестрельное оружие и патроны.

Задержанному предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. В связи с инцидентом во время задержания правоохранительные органы готовят ему новые обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации оружия, назвал эту идею преждевременной. Главными препятствиями для её реализации являются война в Донбассе и отсутствие необходимой правовой базы.

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