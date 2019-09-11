Абуджа, , 08:46 — REGNUM В результате столкновений вооруженных сил Нигерии с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли несколько военнослужащих, об этом 11 сентября сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во время нападения террористов на армейскую колонну на северо-востоке страны.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по колонне из тяжелых пулеметов и гранатометов. Помимо погибших десятки человек получили ранения.

«Мы потеряли несколько солдат, транспортных средств и вооружения во время нападения террористов», — поделился информацией источник.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную борьбу с властями Нигерии в штате Борно. Здесь антиправительственные выступления продолжаются многие годы, что становится источником пополнения рядов бандитов.

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