Москва, , 08:41 — REGNUM На Киевском шоссе в российской столице 10 сентября столкнулись сразу 4 автомобиля. В результате ДПТ перевернулся мусоровоз, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мусоровоз перевернулся, его водитель находится в тяжелом состоянии, в настоящее время он зажат внутри», — рассказали о ситуации агентству.

На место аварии прибыли три бригады скорой помощи. На двух полосах Киевского шоссе до устранения последствий столкновения были перекрыты 2 полосы.