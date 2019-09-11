Салехард, , 08:32 — REGNUM На Ямале за травму девочки на игровой площадке в детском саду перед судом ответит дошкольное образовательное учреждение. Прокуратура города Ноябрьска обратилась с исковым заявлением о взыскании с ДОУ «Крепыш» компенсации морального вреда, причинённого ребёнку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Напомним, в мае 2019 года воспитанница детского сада «Крепыш» города Ноябрьска во время утренней прогулки упала со шведской стенки, в зоне приземления которой отсутствовало ударопоглощающее покрытие. Это нарушение стандартов, норм и правил, сообщают в прокуратуре. В результате падения девочка получила травму.

На данный момент шведская стенка демонтирована, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.