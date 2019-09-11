Черкассы, Украина, , 08:30 — REGNUM Распыление газовой смеси из баллончика в фойе школы украинского города Черкассы привело к госпитализации 19 детей, сообщается на сайте областного Управления службы по чрезвычайным ситуациям.

Неизвестные распылили газ в середине дня 10 сентября. Из школы пришлось эвакуировать 257 учащихся. На место прибыли бригады скорой помощи.

20 детей отвезли в больницу, а 19 из них оставили в медучреждении для дополнительного обследования.

«Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у 1 ребенка — средней тяжести», — говорится в сообщении ведомства.