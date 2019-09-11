Тегеран, , 08:50 — REGNUM Трое жителей Австралии, двое из которых имеют британские паспорта, были задержаны в Иране. Об этом передает агентство Associated Press.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) подтвердило в среду, 11 сентября, что дипломаты оказывают консульскую помощь семьям задержанных.

Гражданка Великобритании австралийского происхождения и ее «австралийский друг» были арестованы в Иране десять недель назад, предположительно, за то, что они обустроили кемпинг в военной зоне в районе Джаджруд в провинции Тегеран.

Еще одна жительница Австралии, преподающая в университете, была арестована несколько месяцев назад и приговорена судом к десяти годам тюрьмы. По предварительным данным, женщину обвинили в шпионаже.

«(DFAT) оказывает консульскую помощь семьям трех австралийцев, задержанных в Иране. В связи с нашими обязательствами относительно соблюдения конфиденциальности мы … не сообщаем подробностей», — говорится в заявлении департамента.