Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге суд обязал Росимущество восстановить разрушающееся бомбоубежище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Неудовлетворительное состояние объекта гражданской обороны было установлено по итогам надзорных мероприятий в Орджоникидзевском районе города. Прокуратура обратилась в районный суд, который постановил профинансировать работы по восстановлению входов и аварийных выходов, инженерных сетей и электрооборудования, возложив эту обязанность на территориальное управление Росимущества.

Отметим, что административный ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд оставил решение в силе. Постановление вступило в законную силу и бомбоубежище должно быть восстановлено в течение года.