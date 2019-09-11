Москва, , 08:04 — REGNUM Экипаж самолета, вылетевшего из Варшавы в Пекин, принял решение экстренно приземлиться в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажирки на борту, рассказали в пресс-службе аэропорта агентству «Москва».

Сообщается, что воздушное судно «Boeing-787» произвело посадку в Москве вечером 10 сентября.

Диспетчеру сообщили, что у одной из женщин в самолете ухудшилось состояние здоровья. После приземления на борт сразу были направлены медики и спасательные расчеты.

Информация о критическом состоянии не подтвердилась, и сама пассажирка от помочи врачей отказалась.