Екатеринбург, , 08:26 — REGNUM В Екатеринбурге пассажиры экстренно приземлившегося самолёта отправятся в Китай на запасном авиалайнере. Он направляется в аэропорт Кольцова из Москвы.

«Запасной борт летит из Москвы», — сообщили Е1 в аэропорту.

Отметим, что в данный момент пассажиров продолжают регистрировать на посадку, а вылет планируется в 10:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 11 сентября в аэропорту Кольцова произошла экстренная посадка авиарейса Екатеринбург — Санья. Практически сразу после взлёта, следовавший в Китай самолёт вернулся в аэропорт вылета. Во время экстренной посадки никто не пострадал.

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