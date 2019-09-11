Москва, , 07:44 — REGNUM Роспотребнадзор подвел итоги расследования случаев отравления едой из автоматов сети Healthy food в Москве, компания была оштрафована на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, сто с 11 июля по 1 августа среди офисных работников бизнес-центров, которые расположены в восьми округах Москвы, было зарегистрировано 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с приобретением продукции в торговых автоматах и кафе под брендом Healthy food. Основным диагнозом стал сальмонеллез.

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Сотрудники Роспотребнадзора нашли на производстве компании просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, также были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В результате в отношении виновных лиц вынесено 16 постановлений на сумму около двух миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Гагаринский суд Москвы вынес постановление о приостановке работы вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой офисных работников.

Суд признал сеть виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Деятельность Helthy Food была приостановлена на 90 суток.

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