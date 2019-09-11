Анкоридж, США, , 07:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории залива Аляска. Об этом 11 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 698 км на юго-восточном направлении от города Анкориджа.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 11 сентября, геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,7 близ города Ситка (штат Аляска, США).