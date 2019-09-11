Красноярск, , 07:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 11 сентября зарегистрировано 10 лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, три пожара на площади 81 га действуют в авиационной зоне, семь на площади 12,3 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкии.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили один лесной пожар на площади 4 га. В тушении были задействованы более 40 огнеборцев, работали 12 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 сентября в Красноярском крае действовали два лесных пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае зарегистрировано два лесных пожара