Иркутск, , 07:50 — REGNUM Завершена ликвидация всех пожаров в лесах Иркутской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 10 сентября.

«На утро 10 сентября в локализованном состоянии перешел один пожар в Бодайбинском районе на 35 га. Действующих возгораний нет», — отметили в пресс-службе местной администрации. В сообщении также говорится, что последний пожар был потушен.

Сообщается, что в ликвидации возгорания принимали участие 10 парашютистов-десантников, 5 специалистов лесной охраны и 1 единица техники.