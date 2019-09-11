Ольхонский район, Иркутская область, , 07:48 — REGNUM В самом «сердце» Байкала — острове Ольхон — растёт протестная активность, «местное» население собирается на митинги и требует ослабить природоохранные запреты. Но, как отмечает в своей статье иркутский учёный Виталий Рябцев, речь идёт не об экологическом протесте, подобном, например, Шиесу (против строительства гигантской свалки в Архангельской области). По его мнению, местную протестную активность правильнее называть антиэкологической.

Ольхон. Северная окраина Хужира. Почти все объекты, запечатленные на этом фото, были построены после 2015 года © Виталий Рябцев

Ольхон. Залив Мухор – один из наиболее плотно застроенных районов Байкала © Виталий Рябцев

«Финансово успешные ольхонцы (часть из них — «понаехавшие» с материка) имеют недвижимость не только в Иркутске и Улан-Удэ, но и за границей. Там и в основном и проживают, а на острове лишь ведут бизнес. Эту красивую жизнь оплачивает Байкал. Деньги приносит эксплуатация (отнюдь не безвредная) его природы», — поясняет учёный. По его словам, именно такие люди участвуют и финансируют «протестную» активность и разнообразный информационный вброс.

Митинг на Байкале, В первых рядах – районные чиновники, бизнесмены © Виталий Рябцев

Напомним, остров Ольхон находится в Центральной Экологической Зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), где хозяйственная деятельность ограничена, а также входит в состав Прибайкальского национального парка (ПНП). Тем не менее, благодаря огромному турпотоку, поселок Хужир (островная «столица», в ней проживает большинство ольхонцев), вероятно, является самим процветающим сельским поселением Иркутской области. По наблюдениям Виталия Рябцева, в других поселениях нет такого обилия новых построек, причем крупных, такого количества автомобилей (в основном недешевых), в пересчете на один двор.

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Один из плакатов на протестном митинге «643 постановление в топку». Этот документ содержит перечень запретов для ЦЭЗ БПТ. Особую ненависть «сильных мира сего» вызывает запрет на застройку нетронутых природных территорий © Виталий Рябцев

Вот этот бизнес и затеял протест, отмечает Виталий Рябцев. А как иначе защититься от Байкальской природоохранной прокуратуры, которая за последние два года выявила множество нарушений и выдала не одно предписание на снос незаконно возведённых гостиниц и турбаз? И «пошла писать деревня» — иски и коллективные обращения «ольхонцев» отправлены в Верховный суд и все прочие инстанции, самая настоящая информационная война развязана в СМИ и в социальных сетях.

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«Летом 2019 года добавилась новая тема протеста — против включения поселений Ольхонского района в границы национального парка. Байкальский природоохранный прокурор пытался развеять страхи, связанные с этим включением. Закон разрешает многое, из того, что по словам митингующих запрещено. Однако ситуация действительно неоднозначна и несет экологические риски. Но они не имеют ничего общего со страшилками, звучащими на митингах», — отмечает Виталий Рябцев.

Убийственная для уникального природного ландшафта реконструкция участка дороги по материковому берегу Байкала идет там, где из-за якобы чрезмерно строгих законов невозможно любое строительство © Виталий Рябцев

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Иркутский учёный полагает, что истинная цель ольхонского очага протеста — чисто коммерческий интерес чиновников, владельцев крупных турбаз и гостиниц и обслуживающих их интересы земельных спекулянтов, юристов.

«Проведенная ими компания по дезинформации и запугиванию местного населения была очень успешна. Сейчас очень многие жители Ольхонского района настроены против ПНП и природоохранных ограничений в целом, считают, что они несут угрозу их дальнейшему проживанию на земле предков. На самом же деле это не так. Реальную угрозу местным жителям несут действия властей и бизнеса по увеличению турпотока (особенно его китайской составляющей), связанному с ним росту цен на землю и недвижимость», — заявил Виталий Рябцев.

Байкал. Китайская гостиница в Хужире © Виталий Рябцев

По его оценке, если нынешняя ситуация продолжит свое развитие, то коренных ольхонцев выдавят с острова рыночными методами. Прежде всего — запредельными ценами на земельные участки (и стоимостью аренды). Лишь природоохранные ограничения могут служить противовесом этим «рыночным тенденциям», который позволит местным жителям не покидать своих «родовых гнезд», — считает учёный.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, «пожиратели Байкала» активизировались на митингах и акциях протеста с марта 2018 года, после значительного сокращения водоохранной зоны Байкала, осуществлённого под «шумок» кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Они преследуют единственную цель — добиться сокращения последней линией защиты Священного Моря — Центральной Экологической Зоны Байкальской природной территории. А протесты помогают сформировать общественное мнение в пользу ослабления природоохранных запретов на Байкале чтобы развязать руки чиновничеству и бизнесу в их желании заработать на эксплуатации Байкала.

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