* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 07:35 — REGNUM Вооруженные силы Ирака приступили к новой фазе спецоперации по уничтожению остатков боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Боевые действия проходят на севере страны в провинции Ниневия при воздушной поддержке международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Напомним, правительство Ирака в декабре 2017 года заявило о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы продолжают активную деятельность в труднодоступных районах страны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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