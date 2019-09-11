Мирный, Якутия, , 07:26 — REGNUM В Мирнинском районе Якутии на руднике «Удачный», который принадлежит компании АЛРОСА, 41-летний электрослесарь упал с высоты, от полученных травм скончался в больнице. Заведено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Следственными органами Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели работника шахты. В ходе следствия было выяснено, что 10 августа рабочие в подземном руднике «Удачный» ремонтировали технику: погрузочно-доставочную машину и буровую установку. В ходе работ электрослесарь получил удар одной из транспортных лент и упал с высоты до четырех метров. В результате он получил множественные переломы костей таза и впоследствии скончался», — пояснила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России в Якутии Анна Колесник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа на руднике АЛРОСА — «Интернациональный» Мирнинского ГОКа в Якутии, также произошёл несчастный случай — были травмированы два подземных работника.