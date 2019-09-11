Благовещенск, 11 сентября 2019, 07:24 — REGNUM В Благовещенске военные провели дезинфекцию домов и местности, откуда ушла вода после паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Более 350 домов было продезинфицировано специально сформированным отрядом ликвидации последствий паводка. Полк радиационной, химической и биологической защиты сформировал этот отряд по просьбе губернатора области Василия Орлова. В отряд вошло 60 человек личного состава и 23 единицы техники.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения РХБЗ Восточного военного округа провели работы по дезинфекции объектов, пострадавших от паводка.