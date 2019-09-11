Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 07:20 — REGNUM В посёлке Белоярский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина-пешеход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл 10 сентября в 18:00 на улице Молодёжной. Автомобиль «Дэу», которым управлял 44-летний мужчина, сбил шедшую по обочине женщину, а затем столкнулся с двигавшейся навстречу машиной «ВАЗ-21 099». В результате ДТП женщина-пешеход погибла.

Освидетельствование водителя «Дэу» показало наличие алкогольного опьянения, и в отношении него составлен административный протокол. При этом проверка продолжается и по её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, также 10 сентября в Свердловской области произошло ещё одно смертельное ДТП. Это произошло вечером в селе Покровском. Двое граждан на квадроцикле вылетели в кювет. Водитель погиб на месте, а пассажир госпитализирован с тяжёлыми травмами.

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