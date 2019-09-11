Абакан, , 07:09 — REGNUM В начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 205 степных пожаров и 215 палов сухой растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным статистики, в девяти из десяти случаев виновниками таких пожаров являются сами граждане. Огнеборцы просят жителей и гостей республики проявлять бдительность и осторожность в обращении с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала пожароопасного сезона произошло 23 лесных пожара на площади 416 га.

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