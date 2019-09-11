Омск, , 07:00 — REGNUM В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении доцента одной из кафедр Омского госуниверситета путей сообщения. Как сообщили ИА REGNUM 11 сентября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, он обвиняется в получении взятки.

Установлено, что в январе 2016 года к доценту обратилась студентка-пятикурсница заочного обучения с просьбой о досрочной сдачи зачёта и экзамена без фактической проверки знаний. Также девушка попросила о зачёте курсовой работы без фактического её выполнения.

Обвиняемый запросил за это 20 тысяч рублей и передал студентке данные своего банковского счёта и карты, номер мобильного телефона. В период с 11 по 24 февраля 2016 года студентка дважды перевела по 10 тысяч рублей на счёт преподавателя.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске попалась на взятке доцент одной из кафедр местного медицинского университета. Следователи считают, что она получила от студента 30 тыс. рублей.

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