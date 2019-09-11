Магадан, Магаданская область, 11 сентября 2019, 06:55 — REGNUM В Хасынском, Среднеканском, в континентальной части Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов Колымы ожидается сильный ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«12 сентября будет ветер юго-западный 10−15 м/с, на востоке Ольского, побережье Северо-Эвенского городских округов ожидается северо-восточный ветер — 11−16 м/с», — пояснили в пожарно-спасательном центре Колымы.
По словам спасателей, жителям региона нужно быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области уже выпадал снег, прошли сильные дожди и паводок.