Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт А330−200, следовавший в Санью (Китай). При взлёте сработал один из датчиков и пилот принял решение вернуться на землю, сообщает портал E1.ru.

Посадка прошла без пострадавших. Пассажиров накормили и обеспечили питьём.

По данным СМИ, номер рейса F7−9885. Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени. Когда взлёт состоялся, то самолёт начал нарезать круги.

По данным онлайн-табло «Кольцово», сейчас на рейс идёт регистрация. Вылет ожидается в 10:30.