Чанчунь, Китай, , 06:05 — REGNUM Пять человек погибли и еще 24 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 9:45 по местному времени. Автобус перевернулся на повороте близ города Инань. Пять человек, включая водителя погибли, сообщили в правительстве города Хуньчунь. По словам властей, частный автобус перевозил 28 деревенских жителей по туристическому маршруту. Все раненые были доставлены в городской госпиталь, расследование про данному делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно только 24 получивших ранения в результате ДТП в городе Инань.

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