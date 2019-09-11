Тюмень, , 05:41 — REGNUM Житель тюменского села, переходивший улицу в неположенном месте, получил арест на трое суток. Причиной суровой меры наказания стала злостная неуплата штрафа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

В селе Казанском Тюменской области сотрудники ГИБДД выписали мужчине штраф размером 500 рублей за нарушение пешеходом правил дорожного движения. Оплачивать его мужчина не торопился, и суд увеличил сумму штрафа вдвое — до одной тысячи рублей.

Исполнительное производство было передано судебным приставам, но нарушитель упрямо отказывался платить за переход улицы в неположенном месте. За пропуск срока оплаты добавился ещё и исполнительский сбор размером в две тысячи рублей.

Судебный пристав составил протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»), и мировой суд назначил злостному неплательщику штрафов трёхсуточный арест.

Таким образом наказание в 500 рублей выросло в семь раз — до 3500 рублей.