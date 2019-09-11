Санкт-Петербург, , 05:36 — REGNUM Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с минивэном на трассе «Сортавала» в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла на девятом километре дороги «Сортавала». Водитель иномарки столкнулся с минивэном, двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки, их госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября четыре автомобиля столкнулись во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадали два человека.

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