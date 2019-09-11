Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан намерен пожертвовать один миллион долларов США организациям, занимающимся устранением последствий урагана «Дориан» на Багамских островах. Об этом сообщил официальный представитель спортсмена Эсти Портной.

В сообщении выражаются соболезнования всем пострадавшим в результате стихийных бедствий, вызванных ураганом на Багамах.

«Я потрясен разрушениями, которые ураган «Дориан» принес на Багамские острова, где я часто бываю и где владею недвижимостью», — приводятся слова Джордана.

Баскетболист отметил, что внимательно следит за спасательной операцией на Багамах.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв «Дориана» на Багамах увеличилось до 50. В настоящее время большое число людей до сих пор числится пропавшими без вести. На островах, пострадавших от стихии, продолжается спасательная операция.

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