п.Палатка, , 04:38 — REGNUM В Хасынском района Магаданской области прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей посёлка Палатка в совершении убийства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что в апреле 2019 года два приятеля в ходе ссоры нанесли своему знакомому куском полипропиленовой трубы удары по голове, по лицу, туловищу и конечностям. Всего эксперты насчитали не менее 48 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тогда подсудимые решили сбросить труп с окна пятого этажа.

«Хасынский районный суд одному подсудимому назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 4 месяца, второму фигуранту уголовного дела — 7 лет 1 месяц лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год», — пояснили в прокуратуре Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жуткое преступление раскрыли в Якутии — пришедшие в гости друзья обнаружили в холодильнике расчленённый труп.