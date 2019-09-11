Владивосток, , 04:37 — REGNUM В Хасанском районе Приморья, являющемся курортной зоной для Дальнего Востока, полиция остановила дорогой внедорожник Lexus, в котором нашлось несколько десятков доз героина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Внимание полиции привлёк водитель с признаками опьянения, в ходе досмотра машины были обнаружены несколько шприцов и свёрток с неизвестным веществом. Водитель со своей знакомой прибыли в Хасанский район из Хабаровска для отдыха, сняли в селе Андреевка гостиничный номер, в котором полиция обнаружила еще более 6 грамм героина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в остановленном автомобили полицейские обнаружили пакет, в котором находилось 340 грамм героина.