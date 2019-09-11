Уссурийск, Приморский край, , 03:56 — REGNUM В Приморье на одном из избирательных участков Уссурийска наблюдатели и полиция выявили подлог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После повторного пересчёта бюллетеней, на избирательном участке в Доброполье правоохранители зафиксировали подлог, осуществлённый председателем УИКа в пользу кандидата от «Единой России» Сергея Крысина. Но даже после этого победителем по итогам голосования была признана представитель КПРФ Яна Шестун.

Андрей Ищенко, год назад участвовавший в выборах на пост губернатора Приморья и обошедший врио губернатора Андрея Тарасенко, на своей странице в Фейсбук так прокомментировал данную ситуацию:

«После подсчета бюллетеней, когда было понятно, что Яна Шестун от КПРФ побеждает кандидата Крысина, председатель комиссии с секретарём распечатали протокол. Они добавили 27 голосов кандидату Крысину. Наблюдатели и члены комиссии зафиксировали приписку (хотя даже с ней побеждает кандидат от КПРФ) и потребовали вывести верный протокол. Председатель взяла бюллетени и книги избирателей, к оторые были уже запакованы, и распаковала их в подсобном помещении. Когда сотрудник полиции зашёл туда, она передавала что-то из избирательной документации возле открытого окна. Ещё один пакет с избирательной документацией она передала представителю кандидата Крысина, которая закрылась в кабинете директора на два часа. Потом дверь открыли, и милиция увезла председателя комиссии в УВД, где она, видимо, находится по настоящее время. В это время на участок приехали представители краевой избирательной комиссии, которые, как можно предположить, должны будут установить обстоятельства случившегося».

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Как сообщало ИА REGNUM, после подсчёта голосов на выборах в городскую думу города Уссурийска, коммунисты потребовали провести пересчёт голосов, заподозрив избирательную комиссию в подлоге.