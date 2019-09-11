Уссурийск, Приморский край, 11 сентября 2019, 03:56 — REGNUM В Приморье на одном из избирательных участков Уссурийска наблюдатели и полиция выявили подлог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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После повторного пересчёта бюллетеней, на избирательном участке в Доброполье правоохранители зафиксировали подлог, осуществлённый председателем УИКа в пользу кандидата от «Единой России» Сергея Крысина. Но даже после этого победителем по итогам голосования была признана представитель КПРФ Яна Шестун.
Андрей Ищенко, год назад участвовавший в выборах на пост губернатора Приморья и обошедший врио губернатора Андрея Тарасенко, на своей странице в Фейсбук так прокомментировал данную ситуацию:
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Как сообщало ИА REGNUM, после подсчёта голосов на выборах в городскую думу города Уссурийска, коммунисты потребовали провести пересчёт голосов, заподозрив избирательную комиссию в подлоге.