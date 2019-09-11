Санкт-Петербург, , 02:46 — REGNUM Неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что минометный снаряд был обнаружен еще 9 сентября в ходе земельных работ в районе 19:00 по московскому времени на улице Привокзальной в поселке Репино. Снаряд был классифицирован как 152-мм мина. 10 сентября саперы Западного военного округа (ЗВО) вывезли мину на полигон и утилизировали ее.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в немецком Ганновере была обезврежена авиационная бомба времен Второй мировой войны. Для утилизации 500-килограммовой американской бомбы были задействованы 848 военнослужащих.

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