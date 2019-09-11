Казань, , 02:25 — REGNUM В Мензелинске утреннее купание ребёнка обернулось трагедией для семьи. Пока мать ненадолго отвлеклась, её годовалый сын открыл кран с горячей водой, получив сильные ожоги. Доставленный в больницу мальчик спустя двое суток скончался, по данному факту возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службу СУ СК России по РТ.

Трагедия произошла утром 7 сентября 2019 года. Женщина — жительница Мензелинска, оставив сына в ванной во время купания, ненадолго отлучилась. Когда вернулась, то у мальчика уже были ожоги. По предварительным данным, ребёнок самостоятельно включил кран с горячей водой, которая полилась прямо на него. Мать спешно доставила сына в больницу, где ему диагностировали термический ожог конечностей и туловища. Спустя двое суток в набережночелнинской больнице годовалый мальчик умер, а 10 сентября было возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.

Напомним, в этот же день в Нижнем Новгороде от травм умер шестилетний Святослав, который пытался спасти из пожара своего дедушку, но получил 90% ожогов тела. Трагедия произошла в Карелии на даче, когда внук гостил у старших родственников. Мальчика доставили в Нижний Новгород спецтранспортом, но помочь ему не удалось. 9 сентября его не стало.