Мехико, , 02:08 — REGNUM Около 400 школ пострадали от обрушившегося на мексиканский штат Нуэво-Леон тропического шторма «Фернанд», передает телеканал Televisa.

Отмечается, что в результате стихии не менее трех школ оказались полностью разрушенными. Власти штата Нуэво-Леон оценивают ущерб от урагана в $380 млн. Губернатор штата уже объявил, что намерен обратиться к правительству Мексики за помощью в ликвидации последствий урагана.

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Напомним, ураган «Фернанд» обрушился на северо-восточные регионы Мексики. По предварительным данным, в результате стихийных бедствий, вызванных штормом, погибли два человека.