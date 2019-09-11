Олбани, США, , 02:03 — REGNUM Полиция американского Олбани (штат Нью-Йорк) арестовала голого флоридца, подозреваемого в совершении погрома в одном из офисов города, передает телеканал CBS.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из офисов по улице Норд-Перл-Стрит. Некто пробрался в офис, включил пожарную тревогу, а также облил все жидкостью из огнетушителей. Один из работников офиса сообщил полицейским, что подозреваемый находился на верхнем этаже здания и был совершенно голым. Позднее голого флоридца удалось поймать полицейским во время его пробежки по улице.

На месте преступления была обнаружена одежда подозреваемого, а также его документы. Задержанному предъявили обвинения в грабеже, а также в нахождении на улице в голом виде. В настоящее время он отпущен под залог в $1,5 тыс.

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