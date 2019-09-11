Нассау, , 01:39 — REGNUM Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 50, сообщает Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее было известно, что на Багамах погибли 44 человека от разбушевавшейся стихии. Также многие люди считаются пропавшими без вести.

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На Багамах сейчас сохраняется режим ЧП, ураганом повреждено порядка 13 тысяч строений, многие из которых разрушены. Многие территории затоплены из-за ливней.

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