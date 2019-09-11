Ростов-на-Дону, , 01:34 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Peugeot в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Ростовской области.

По предварительной версии, водитель иномарки не уступил дорогу автобусу ПАЗ маршрута № 41. На момент аварии в салоне автобуса находились 35 пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек, их доставили в больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пять человек пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи в Ленинградской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу скорой помощи и допустил столкновение.

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