Кабул, 11 сентября 2019, 00:38 — REGNUM Взрыв прогремел у американского посольства в Кабуле, пишет The Straits Times.
По данным «Синьхуа», взрыв был вызван ударом ракеты. Известно, что пострадали, люди, но кто и сколько, пока только выясняется.
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Напомним, взрывы в Афганистане происходят на фоне отказа американского руководства вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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