Кабул, , 00:38 — REGNUM Взрыв прогремел у американского посольства в Кабуле, пишет The Straits Times.

По данным «Синьхуа», взрыв был вызван ударом ракеты. Известно, что пострадали, люди, но кто и сколько, пока только выясняется.

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Напомним, взрывы в Афганистане происходят на фоне отказа американского руководства вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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