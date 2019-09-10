Кабул, 10 сентября 2019, 23:57 — REGNUM Очередной взрыв произошёл в афганской столице городе Кабуле. Об этом 10 сентября сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на слова очевидцев.
Взрыв прогремел поздно вечером 10 сентября. Точное место происшествия не сообщается.
По данным агентства, в результате взрыва пострадали несколько человек. Информация о пострадавших и их числе уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в афганской провинции Логар. На территории этого района произошёл взрыв, в результате которого пострадали четыре мирных жителя.
Отмечается, что взрывное устройство было установлено на автодороге, по которой часто передвигаются колонны автомобильного транспорта Национальной армии Афганистана.
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