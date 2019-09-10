Великий Новгород, , 23:31 — REGNUM Генеральный директор одной из управляющих компаний Великого Новгорода — ООО «ЖилКом» — обвиняется в присвоении более 4,5 млн рублей платежей собственников многоквартирных домов, поступивших в качестве оплаты за коммунальные услуги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере») возбуждено следственным управлением ведомства, а факты присвоения выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

В прокуратуре Новгородской области уточнили, что с июня 2016 года по декабрь 2018 года ООО «ТК Новгородская» поставила ООО «ЖилКом» тепловую энергию и горячее водоснабжение на общую сумму более 74 млн рублей, из которых за услугу по теплоснабжению организации предъявлена к оплате сумма в размере более 55 млн рублей.

При этом за этот же период собственники жилья за теплоснабжения уплатили ООО «ЖилКом» деньги на сумму более 60,4 млн рублей. Корректировка платежей на сумму полученной разницы — более 4,5 млн рублей — проведена не была. Речь идёт о платежах жителей 21 дома в Великом Новгороде.