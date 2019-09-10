Краснодар, , 22:29 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Москва — Анталья, приземлился в аэропорту Краснодара по технической причине. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Павел Латышов © ИА Красная Весна

Отмечается, что самолёт прервал полёт и приземлился на запасной аэродром в аэропорту Краснодара. О причине произошедшего будет объявлено после получения информации от командира воздушного судна, добавили в авиакомпании.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет Red Wings Москва — Анталья сделал разворот над Чёрным морем, после чего направился в Краснодар.