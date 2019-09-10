Батайск, Ростовская область, , 22:06 — REGNUM Пожарные расчёты вновь подняты по тревоге в Ростовской области. В Батайске загорелась сухая трава. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ 10 сентября, огонь прошёлся по площади 2 тыс. квадратных метров.

О возгорании на северной окраине озера Соленое сообщили очевидцы около 21:00 (мск). В ведомстве уточнили, что угрозы населенному пункту нет.

На месте ЧП работают 45 человек и 15 единиц техники.

ИА REGNUM уже сообщало, что сегодня, 10 сентября, в районе станицы Мишкинской Аксайского района огонь уничтожил 3,5 тыс. квадратных метров сухой травы.

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